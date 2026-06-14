Москва14 июнВести.Семилетний мальчик, пропавший 13 июня во время семейного отдыха на острове в Ладожском озере, найден мертвым. Ребенок утонул. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.
Семья из Санкт-Петербурга приехала на остров Есусарет в пятницу днем. Взрослые готовили шашлыки. Примерно через полтора часа родители хватились сына. Сначала искали сами, потом вызвали экстренные службы. Водолазы Карельской поисково-спасательной службы обследовали акваторию.
Мама мальчика опасалась, что ребенок мог упасть со скалы – на острове, кроме небольшой часовни и нескольких деревьев, укрыться негде.
Спасатели обнаружили тело в акватории озера в Лахденпохском районе около 17.30 в субботу, 13 июня. Его передали правоохранителям.
Тело ребенка обнаружили спасатели накануне около 17.30 в акватории озера на территории Лахденпохского района, погибшего передали полицииговорится в публикации
СУ СК РФ по Республике Карелия возбудило уголовное дело по факту случившегося. Проводятся следственные действия.