Водолазы ищут 7-летнего ребенка, пропавшего во время отдыха на острове в Карелии

Семилетний мальчик из Питера пропал во время отдыха на острове в Карелии Водолазы ищут 7-летнего ребенка, пропавшего во время отдыха на острове в Карелии

Москва13 июн Вести.Водолазы Карельской поисково-спасательной службы ищут семилетнего мальчика, который пропал во время отдыха с родителями на острове в Ладожском озере.

Как сообщает SHOT, семья приехала на популярный у туристов остров Есусарет из Санкт-Петербурга.

Взрослые готовили шашлыки и в какой-то момент отвлеклись, а когда спохватились, увидели, что сына нигде нет. Они забили тревогу и обратились в экстренные службы сказано в сообщении

По словам мамы, на острове негде укрыться – кроме небольшой часовни и нескольких деревьев там ничего нет, и она опасается, что ребенок мог упасть со скалы.