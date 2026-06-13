Москва13 июнВести.Водолазы Карельской поисково-спасательной службы ищут семилетнего мальчика, который пропал во время отдыха с родителями на острове в Ладожском озере.
Как сообщает SHOT, семья приехала на популярный у туристов остров Есусарет из Санкт-Петербурга.
Взрослые готовили шашлыки и в какой-то момент отвлеклись, а когда спохватились, увидели, что сына нигде нет. Они забили тревогу и обратились в экстренные службысказано в сообщении
По словам мамы, на острове негде укрыться – кроме небольшой часовни и нескольких деревьев там ничего нет, и она опасается, что ребенок мог упасть со скалы.