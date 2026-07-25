Москва25 июлВести.В Калининградской области пропал ребенок, купавшийся в Балтийском море. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.
Об инциденте оператору сообщили в 18.35.
Сегодня в 18:35 от оператора Системы-112 поступило сообщение о том, что в пгт. Янтарный в Балтийском море во время купания пропал ребенокговорится в сообщении
Отмечается, что несовершеннолетний купался в запрещенном месте 300 метрах от Центрального пляжа.
К месту происшествия направили спасателей. Ведутся поиски, но пока найти ребенка не удалось.