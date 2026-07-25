Под Калининградом ребенок пропал во время купания в Балтийском море

В Балтийском море пропал ребенок, купавшийся в запрещенном месте Под Калининградом ребенок пропал во время купания в Балтийском море

Москва25 июл Вести.В Калининградской области пропал ребенок, купавшийся в Балтийском море. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Об инциденте оператору сообщили в 18.35.

Сегодня в 18:35 от оператора Системы-112 поступило сообщение о том, что в пгт. Янтарный в Балтийском море во время купания пропал ребенок говорится в сообщении

Отмечается, что несовершеннолетний купался в запрещенном месте 300 метрах от Центрального пляжа.

К месту происшествия направили спасателей. Ведутся поиски, но пока найти ребенка не удалось.