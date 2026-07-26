Москва26 июлВести.Ребенок, который купался в запрещенном месте в Балтийском море, найден мертвым вблизи поселка Донское. Об этом сообщает в MAX управление МЧС России по Калининградской области.
Тело утонувшего ребенка обнаружено очевидцами на берегу вблизи п. Донскоеговорится в сообщении
Полицейские провели опознание. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний пропал во время купания в Балтийском море в пгт. Янтарный. Он плавал в запрещенном месте в 300 метрах от Центрального пляжа.