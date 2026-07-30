Дело похитителя девочки в Смоленске не прекращено, несмотря на смерть фигуранта Умерший в СИЗО похититель девочки в Смоленске по-прежнему числится обвиняемым

Москва30 июл Вести.Сергей Грищенков, покончивший с собой в СИЗО, продолжает числиться основным обвиняемым по делу о похищении девятилетней девочки в Смоленске, дело в его отношении не прекращено, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении него (Сергея Грищенкова - прим.) дело не прекращали. Уже суд будет принимать это решение. Ознакамливаться с делом будет его представитель (мама) и адвокат уточнил собеседник агентства

Грищенков похитил девятилетнюю девочку в феврале 2026 года. Ребенок был найден спустя два дня в его квартире, тогда же ранее судимый мужчина 1983 года рождения был задержан. 18 марта его тело нашли в СИЗО - обвиняемый покончил с собой.