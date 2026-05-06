Продлен арест футболисту, обвиняемому в убийстве женщины по указке мошенников Футболист, обвиняемый в убийстве женщины по указке мошенников, останется в СИЗО

Москва6 мая Вести.Футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве женщины, совершенных под воздействием мошенников, останется под стражей до 14 июня, решил московский суд, сообщило РИА Новости.

Меру пресечения Секачу продлили до 14 июня 2026 отметили в пресс-службе инстанции

Инцидент произошел 13 марта. Даниил Секач под влиянием телефонных мошенников пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре с болгаркой, ломом и кувалдой. Он начал вскрывать сейф, а находившаяся в квартире 16-летняя девочка, тоже ставшая жертвой мошенников, попыталась задержать свою маму и не пустить ее внутрь.

Мама несовершеннолетней все равно прошла в квартиру, и фигурант напал на нее, требуя назвать код от сейфа. В итоге от полученных ударов и ножевых ранений женщина скончалась на месте, а нападавший вскрыл сейф, забрал оттуда деньги и ценности и выкинул их в окно.