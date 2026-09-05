В Твери родственники похитили невесту за две недели до свадьбы

В Твери родные похитили невесту, угрожая ей расправой В Твери родственники похитили невесту за две недели до свадьбы

Москва5 сен Вести.В Твери родственники похитили 21-летнюю девушку прямо у подъезда за две недели до свадьбы. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Родственники похитили невесту за две недели до свадьбы в Твери - силой затолкали ее в машину прямо посреди города. До этого они угрожали девушке расправой из-за отношений, утверждает ее жених говорится в публикации

По словам жениха Федора, пара встречалась около года. В августе девушка сбежала от родных после избиений и угроз. Молодые люди переехали в Тверь и назначили свадьбу на 15 сентября. Однако родственники Дианы, по утверждению Федора, начали угрожать девушке расправой и обещали отомстить.

2 сентября Диана возвращалась с бабушкой Фёдора после похода за продуктами. У дома из-за угла выбежали несколько мужчин, схватили девушку, ударили и силой затолкали в машину.

Бабушка обратилась в полицию. Следователи установили, что автомобиль оформлен на родственников похищенной. Однако, по словам Федора, правоохранители пока не предприняли активных действий.