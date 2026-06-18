В Ленобласти мужчина задержан по подозрению в похищении женщины

В Ленинградской области мужчина похитил обидчицу своей матери В Ленобласти мужчина задержан по подозрению в похищении женщины

Москва18 июн Вести.Жителя Ленинградской области подозревают в похищении женщины. По версии следствия, он заставил сесть в машину и увез обидчицу своей матери. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Преступление произошло в деревне Кайболово Кингисеппского района 15 июня, в понедельник. Отмечается, что 35-летний фигурант угрожал потерпевшей ножом.

На почве личных неприязненных отношений, вызванных произошедшим ранее конфликтом между матерью подозреваемого и 47-летней потерпевшей, используя нож в качестве оружия, удерживая последнюю за одежду... заставил потерпевшую сесть в автомобиль говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что в какой-то момент женщине удалось сбежать.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.