Москва17 авг Вести.В городе Буйнакске в Республике Дагестан заметили девушку, похожую на пропавшую ростовскую спортсменку Анну Цомартову. Об этом сообщает городской портал 161.RU.

Свидетельница заявила об этом в полицию, однако, по словам матери пропавшей, сведений о дальнейшей проверке семья пока не получила. Родители Цомартовой просят правоохранительные органы и тех, кто может проверить записи камер видеонаблюдения, отреагировать на сообщение.

Анна Цомартова – студентка Ростовского юридического института МВД. 10 февраля 2024 года после соревнований по тайскому боксу в Каспийске она вышла из Дворца спорта Али Алиева и направилась к набережной. Позже девушка зашла на территорию санатория ФСБ, где, по данным семьи, пробыла около 40 минут, после чего бесследно исчезла. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело. Анна объявлена в международный розыск. Родители предложили вознаграждение в размере 5 миллионов рублей за возвращение дочери.

Мать Ани Диана Цомартова рассказала, что 15 августа примерно с 15.50 до 16.00 жительница Дагестана увидела на улице Гоголя в Буйнакске девушку, похожую на ее дочь. По просьбе матери свидетельница сразу позвонила по телефону 112 и записала разговор, однако сфотографировать девушку она не успела.

Мне позвонила жительница Дагестана и сказала, что видела якобы похожую на Анечку девушку в Дагестане. Это было в Буйнакске. Она сказала, что девушка шла по улице Гоголя 15 августа во временном интервале примерно с 15.50 до 16.00. Я сразу попросила ее обратиться в 112. Девушка так и сделала цитирует Диану Цомартову 161.RU

На следующий день свидетельнице перезвонил предположительно сотрудник полиции или участковый. Он спрашивал, почему та не сфотографировала девушку и не пыталась заговорить с ней. По словам Дианы Цомартовой, после этого ни свидетельнице, ни семье сотрудники правоохранительных органов больше не звонили, а сведений о проведении проверки не поступало.

Семья обратилась к подписчикам Telegram-канала, который был создан для поисков пропавшей спортсменки еще в 2024 году, с просьбой сообщить любую информацию и помочь проверить записи камер в указанном районе. Любая деталь может оказаться решающей.