Москва10 сенВести.Председатель СК России потребовал доложить о расследовании обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней в Республике Башкортостан. Об этом сообщает ИЦ СУ СК РФ в MAX.
По материалам следствия, 7 сентября 2026 года 14-летняя девушка ушла из дома в Уфимском районе РБ. О ее местонахождении ничего неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Поиски девушки продолжаются.
Доклад о ходе расследования представит и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Булат Азизов.