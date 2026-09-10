Главе СК доложат по делу об исчезновении 14-летней девочки в Башкортостане

Бастрыкин ожидает доклад по делу об исчезновении девочки в Башкортостане Главе СК доложат по делу об исчезновении 14-летней девочки в Башкортостане

Москва10 сен Вести.Председатель СК России потребовал доложить о расследовании обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней в Республике Башкортостан. Об этом сообщает ИЦ СУ СК РФ в MAX.

По материалам следствия, 7 сентября 2026 года 14-летняя девушка ушла из дома в Уфимском районе РБ. О ее местонахождении ничего неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Поиски девушки продолжаются.

Доклад о ходе расследования представит и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Булат Азизов.