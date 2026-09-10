Москва10 сен Вести.В Уфе следователи и криминалисты СК установили местонахождение безвестно пропавшей несовершеннолетней. Об этом сообщает СУ СК по Республике Башкортостан в MAX.

В настоящее время следователи и криминалисты СК допрашивают несовершеннолетнюю с законным представителем в целях установления обстоятельств ухода подростка, а также причин этому способствовавших говорится в мессенджере

Девочка 2012 года рождения, проживающая на территории Уфимского района в Зубовском сельсовете в СНТ "За здоровый отдых", вышла из дома 7 сентября и пропала. Поиски вели сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники других подразделений полиции.