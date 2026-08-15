В Самаре благополучно завершились поиски 13-летней девочки Пропавшая в Самаре 13-летняя девочка найдена живой

Москва15 авг Вести.Тринадцатилетняя девочка, которая бесследно исчезла в Самаре днем 12 августа, найдена живой. Информацию опубликовал опубликовало ГУ МВД РФ по региону в MAX.

Сегодня примерно в 18 часов вечера девочка разыскана сотрудниками полиции Кировского района в областном центре. Противоправных действий в отношении нее не совершалось говорится в сообщении

Правоохранительные органы поблагодарили за содействие всех неравнодушных граждан, волонтеров и представителей СМИ.

Ранее полиция распространила информацию о пропаже несовершеннолетней в областном центре. Около 14.00 девочка ушла из квартиры дома на ул. Черемшанской в Кировском районе города и перестала выходить на связь.