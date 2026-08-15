Москва15 авг Вести.В Самаре сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей Лидии Кондрашенко 2013 года рождения.

Как сообщает ГУ МВД России по региону в MAX, 12 августа около 14.00 девушка вышла из квартиры дома на ул. Черемшанской в Кировском районе города и перестала выходить на связь. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, волосы длинные, темного цвета. Одет: джинсы темно-синего цвета, футболка светлого цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела маленькую сумку говорится в сообщении

К розыску несовершеннолетней привлечены участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами пропавшей разослана в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении несовершеннолетней, сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 112, 102 либо дежурному офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.