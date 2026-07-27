В Красноярске нашли останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад Пропавшая полгода назад в Красноярске студентка найдена мертвой

Москва27 июл Вести.В Красноярске нашли останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Личность подтвердила экспертиза. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи лыжного стадиона "Ветлужанка" по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены ее паспорт и мобильный телефон говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Девушка исчезла в ночь на 14 января 2026 года, выйдя из дома, расположенного на той же улице. Последний раз ее видели возле автозаправки, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело. Для установления причины смерти назначены соответствующие исследования.