Москва18 авгВести.В Кузбассе найдена живой 11-летняя девочка, которую с 17 августа искали правоохранители, спасатели и волонтеры, сообщает СУ СК по Кемеровской области.
Ранее в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Мариинске 11-летней Елизаветы Семчак было возбуждено уголовное дело.
…Местонахождение девочки установлено. Ее жизни и здоровью ничего не угрожаетговорится в публикации
Следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства отсутствия несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в ведомстве.
Где именно нашли ребенка, в СК не уточнили.