В Кузбассе нашли пропавшую 11-летнюю девочку Пропавшая в Кузбассе 11-летняя девочка найдена живой

Москва18 авг Вести.В Кузбассе найдена живой 11-летняя девочка, которую с 17 августа искали правоохранители, спасатели и волонтеры, сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Ранее в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Мариинске 11-летней Елизаветы Семчак было возбуждено уголовное дело.

…Местонахождение девочки установлено. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает говорится в публикации

Следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства отсутствия несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в ведомстве.

Где именно нашли ребенка, в СК не уточнили.