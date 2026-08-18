В Кемеровской области возбуждено дело после исчезновения 11-летней девочки СК возбудил дело после исчезновения 11-летней девочки в Кузбассе

Москва18 авг Вести.Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки.

По предварительной информации, ребенок пропал 17 августа около 20.00 по московскому времени. Она ушла из дома и до сих пор ее местонахождение не установлено.

В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Мариинске 11-летней Елизаветы Семчак возбуждено уголовное дело сказано в сообщении

Девочку ищут сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств ее исчезновения.

В публикации приводятся приметы ребенка: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза серо-зеленые. В день исчезновения была одета в джинсы болотного цвета, черную толстовку и фиолетовые кеды.

Расследование дела находится на контроле руководства следственного управления.