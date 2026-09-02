В Подмосковье ищут девочку, которая пропала 12 дней назад

В Подмосковье уже 12 дней ищут пропавшую 14-летнюю девочку В Подмосковье ищут девочку, которая пропала 12 дней назад

Москва2 сен Вести.В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья уже 12 дней идут поиски 14-летней девочки, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает MK.RU.

В день пропажи несовершеннолетняя сообщила матери, что идет гулять с подругой по району и пообещала вернуться домой к 20.00. В 19.00 мама успела поговорить с дочерью, после этого связь оборвалась.

Девочка была одета в темно-синие широкие джинсы и бежевый лонгслив.

Воспитанием девочки занимаются мать и отчим. Примечательно, что ранее девушка уже уходила из дома на несколько дней. После возвращения ребенка с семьей провели профилактические беседы сотрудники ПДН и других правоохранительных органов говорится в сообщении

Также отмечается, что в отношении подростка в семье не применялось физическое насилие.

Выяснилось, что девочка уже несколько лет общается с сомнительной компанией, которая негативно на нее влияет. Родители просили ребенка прекратить общение с некоторыми подругами.

Девочка объявлена в розыск.