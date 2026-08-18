Ведутся поиски девочки одиннадцати лет, пропавшей в кузбасском Мариинске

Полиция Кузбасса разыскивает пропавшую одиннадцатилетнюю девочку Ведутся поиски девочки одиннадцати лет, пропавшей в кузбасском Мариинске

Москва18 авг Вести.Девочка одиннадцати лет пропала в Мариинске, полиция ведет ее поиски, сообщила пресс-служба УМВД России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

Уточняется, что ребенок вышел из дома на улице Лермонтова около 20.00 в понедельник, 17 августа. В 21.45 мама девочки обратилась в полицию.

Сотрудники отдела МВД России "Мариинский" разыскивают 11-летнюю Елизавету Семчак… Приметы…: рост около 150 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые до плеч. Была одета: джинсы болотного цвета, черная толстовка, фиолетовые кеды написали в ведомстве

Там также уточнили, что поиски продолжались всю ночь, сейчас сотрудники полиции обследуют заброшенные здания и опрашивают знакомых девочки. Ориентировка на ребенка передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации.