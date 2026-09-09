Москва9 сен Вести.Сотрудники полиции Уфимского района ведут поиск без вести пропавшей 14-летней девочки. Подробности размещены в канале ГУ МВД по Республике Башкортостан в MAX

По предварительным данным, девочка 2012 года рождения, проживающая на территории Уфимского района в Зубовском сельсовете в СНТ "За здоровый отдых", вышла из дома 7 сентября и пропала.

К поискам подключились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники других подразделений полиции. Во все ближайшие территориальные органы внутренних дел направлены ориентировки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что о возможном местонахождении пропавшей может знать один из ее знакомых, личность которого в настоящее время устанавливается говорится в сообщении

Телефон дежурной части отдела МВД России по Уфимскому району: 279-49-34, 8-999-741-12-15 (круглосуточно); отдел уголовного розыска: 279-26-90. Телефон доверия МВД по РБ: 279-32-92.