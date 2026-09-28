Москва28 сен Вести.Власти Оренбургской области выражают соболезнования семье Амины Бикбовой, убитой в Абхазии, и готовы оказать всю необходимую помощь маме погибшей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в MAX.

Амина приехала в Гагру вместе с подругой и планировала отправиться домой 24 сентября, однако продлила аренду жилья.

О пропаже 26-летней девушки из Оренбуржья стало известно 27 сентября. К тому моменту она не выходила на связь три дня. В этот же день в республике был задержан подозреваемый в ее убийстве.

Как стало известно, накануне пропажи Амина познакомилась с 25-летним жителем Гудауты Эдгаром Абухбой. Вместе они уехали в съемную квартиру в селе Псахара в Гагрском районе, после чего туристка исчезла. Позднее было обнаружено ее тело c признаками насильственной смерти. Вскоре правоохранители задержали Абухбу, который признался в совершении преступления. Он пояснил, что между ним и девушкой произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил россиянку.

На допросе местный житель рассказал, что планировал утопить тело, но не смог осуществить задуманное – завернул его в покрывало и оставил в кустах у дороги в районе Бзыбского ущелья, телефон и личные вещи девушки Абухба выбросил.