Москва27 сен Вести.Российскую 26-летнюю туристку из Оренбургской области Амину Бикбову, пропавшую в Абхазии, нашли убитой. Подозреваемый задержан и признался в совершенном преступлении, утверждает Telegram-канал SHOT.

В материале говорится, что девушка накануне пропажи познакомилась с 25-летним Эдгаром Абухбой. Вместе они отправились в съемную квартиру в селе Псахара в Гагрском районе, затем туристка перестала выходить на связь и начались поиски.

По данным SHOT, вскоре правоохранители задержали Абухбу.

На допросе мужчина рассказал, что между ним и девушкой произошла ссора, после которой он задушил ее. Затем, как утверждается, он взял у знакомого автомобиль и отвез тело в Бзыбское ущелье.

Авторы SHOT пишут, что подозреваемый намеревался утопить тело, однако не смог этого сделать. Он завернул его в покрывало и оставил в кустах у дороги, а телефон и личные вещи девушки выбросил.

После признания Абухба указал правоохранителям место, где спрятал тело Бикбовой. Расследование продолжается.

Информацию о задержании мужчины и его признании в убийстве подтвердило МВД Абхазии. По данным ведомства, личность жителя Гудауты Эдгара Абухбы 2001 года рождения, временно пребывающего в Гагре, была установлена сотрудниками уголовного розыска в ходе поисковых мероприятий. Правоохранители выяснили, что вечером 23 сентября он встретился с Бикбовой, после чего они вместе уехали на такси.

В МВД уточнили, что мужчину доставили в управление внутренних дел, где во время допроса он признался в убийстве.

О пропаже девушки стало известно 27 сентября, она не выходила на связь три дня. Амина прибыла в Гагру вместе с подругой и планировала отправиться домой 24 сентября, однако продлила аренду жилья.