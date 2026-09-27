Москва27 сен Вести.В абхазском городе Гагра пропала 26-летняя туристка из Оренбургской области Амина Бикбова, она не выходит на связь уже трое суток. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Родственники Бикбовой обратились в УВД по Гагрскому району после того, как она перестала отвечать на звонки и сообщения. По данным ведомства, девушка отдыхала в Гагре вместе с подругой. 24 сентября Бикбова решила не возвращаться домой и продлила аренду жилья еще на несколько дней.

МВД просит всех, кто располагает информацией о местонахождении туристки, обратиться в милицию.

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что перед исчезновением Бикбова познакомилась с местным продавцом фруктов. По данным издания, после переписки мужчина пригласил ее к себе домой, после чего связь с Бикбовой прервалась, а ее подруга обратилась за помощью.

Издание утверждает, что мужчину задержали. Он рассказал, что после их встречи за россиянкой приехал автомобиль и увез ее. После беседы с правоохранительными органами мужчину отпустили. Родственники Бикбовой считают, что он может быть причастен к ее исчезновению.