В Приморском крае ищут пропавшую три дня назад школьницу В Приморье третьи сутки ищут 16-летнюю девушку

Москва5 окт Вести.Во Владивостоке разыскивают 16-летнюю Софью Баранникову, которая три назад ушла из дома и не вернулась, сообщили в общественной организации "Примпоиск".

2 октября 2026 года около 07.30 часов ушла из дома по адресу ул. Нейбута, д. 141 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно говорится в сообщении

По информации "Примпоиска", рост девушки – 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы волнистые темно-коричневые с красными кончиками, глаза карие. Она была одета в черную толстовку, серые джинсы с дырками и белые кроссовки. При себе имела рюкзак болотного цвета.