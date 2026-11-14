В Приморье из дома ушел 12-летний мальчик и не вернулся Во Владивостоке разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

Москва14 ноя Вести.В пятницу, 13 ноября, во Владивостоке 12-летний мальчик ушел из дома, его ищут до настоящего момента, сообщается в MAX-канале ПРОО "ПримПоиск".

Во Владивостоке 13 ноября 2026 года в 12.40 часов по местному времени ушел из дома и до настоящего времени местонахождение неизвестно 12-летнего мальчика говорится в сообщении

Его рост 158 см, худощавый, с короткой стрижкой, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку и кофту с капюшоном и рисунками в виде белых скелетов, синие брюки, черные ботинки, коричневую вязаную шапку.