Москва25 окт Вести.Во Владивостоке продолжаются поиски подростка, который ушел из дома накануне, 24 октября, сообщила Приморская региональная общественная организация "ПримПоиск" в мессенджере МАХ.

Пропал ребенок! Иван Дверницкий, 12 лет (2014 г.р.) 24 октября 2026 года ушел из дома по адресу ул. Калинина, д. 35, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые написали в источнике

Там также уточнили, что мальчик был одет в черную толстовку с рисунком в виде фиолетовых языков пламени, темно-серые джинсы и темно-синие кроссовки. Носил маленькую черную сумку через плечо.