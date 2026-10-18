МЧС: пропавшего 13-летнего подростка разыскали в частном секторе на Камчатке

На Камчатке полиция и спасатели оперативно разыскали пропавшего подростка МЧС: пропавшего 13-летнего подростка разыскали в частном секторе на Камчатке

Москва18 окт Вести.В Петропавловске-Камчатском спасатели с полицией оперативно разыскали пропавшего 17 октября подростка, он находился в частном секторе, сообщается в MAX-канале МЧС края.

По оперативным данным, 12-летний мальчик ушел из дома на улице Кутузова вечером накануне и не вернулся до наступления темноты. Были обследованы районы "девятой школы" (последнее местонахождение подростка, по словам очевидцев) и 13-го километра – место фиксации последней геолокации его смартфоном.

Мальчик был найден в частном секторе на 13-м километре говорится в сообщении

Его жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась.