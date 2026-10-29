В Красноярске ищут 12-летнего школьника, не вернувшегося домой Полиция и волонтеры ищут пропавшего в Красноярске 12-летнего мальчика

Москва29 окт Вести.В Красноярске разыскивают 12-летнего мальчика, ушедшего из школы. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Красноярскому краю на платформе MAX,

Мать мальчика обратилась в полицию вечером 28 октября. Она сообщила, что ее сын ушел из школы в Медицинском переулке вечером 27 октября и не вернулся домой.

Вечером 28 октября в дежурную часть МВД России "Красноярское" поступило сообщение от жительницы краевого центра о том, что ее сын 2014 года рождения накануне вечером ушел из школы на переулке Медицинский и до настоящего времени не вернулся говорится в публикации

Ребенок 2014 года рождения. На вид ему 12 лет, рост 160-165 см, волосы короткие светлые, глаза карие. Ушел в черной толстовке, черных широких джинсах, темно-зеленом бомбере и темно-серых кроссовках. При нем был мобильный телефон.

В настоящее время правоохранители выясняют, где может быть подросток. Из полицейских создали группы, которые проверяют вероятные места его нахождения. К поискам подключены все наружные наряды полиции и волонтеры.