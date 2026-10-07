Москва7 окт Вести.В Краснодаре ищут пропавшего 8-летнего мальчика. О местонахождении ребенка ничего не известно последние несколько часов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сегодня в 18 часов 40 минут 8-летний Смирнов Михаил Евгеньевич ушел из дома на улице Белорусской и до настоящего времени его местонахождение неизвестно…Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим вас сообщить по телефону +7 (989) 210-00-44 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Приметы ребенка: плотного телосложения, рост 140 сантиметров, светлые короткие волосы. Из дома он вышел в темно-синей куртке и штанах.