Москва21 ноя Вести.В Краснодаре пропал 8-летний мальчик, который вышел из дома 20 ноября, в пятницу, и не вернулся. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Вчера на улице имени Сергея Есенина пропал 8-летний Володин Богдан Алексеевич и до настоящего времени его местонахождение неизвестно… Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим вас сообщить по телефону +7 (999) 629-89-56, 102 или в ближайший отдел полиции говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На вид ребенку около 8-10 лет. Его рост – 140 сантиметров, славянская внешность, телосложение худощавое, волосы темные. Был одет в зеленую куртку и синие брюки, нес синий рюкзак.