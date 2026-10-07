11-летний мальчик пропал без вести в Петербурге В Петербурге вторые сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Москва7 окт Вести.В Санкт-Петербурге правоохранители ищут 11-летнего мальчика, который накануне вечером вышел из дома в Красногвардейском районе и не вернулся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Информации о местонахождении школьника нет с 6 октября.

В 18 часов 40 минут из дома 57-35 по Рябовскому шоссе, вышел и до настоящего времени не вернулся Филиппов Никита Витальевич, 29.09.2015 года рождения… Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 02 или 112 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

У мальчика короткие русые волосы и полное телосложение, рост – 154 сантиметра. Он одет в синюю ветровку с капюшоном, черные джинцы и синие кроссовки, при себе черный рюкзак.