Москва3 нояВести.В Санкт-Петербурге пропал 12-летний Артемий Петров. Мальчик вышел из дома 2 ноября, в понедельник, и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Петров Артемий Александрович, 12 лет, г. Санкт-Петербург. С 2 ноября 2026 года его местонахождение неизвестноговорится в сообщении ПСО во "ВКонтакте"
Рост ребенка 155 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы и темно-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, футболку цвета хаки, желтые штаны и светлые кроксы.