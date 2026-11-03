В Санкт-Петербурге пропал 12-летний мальчик В Санкт-Петербурге ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Москва3 ноя Вести.В Санкт-Петербурге пропал 12-летний Артемий Петров. Мальчик вышел из дома 2 ноября, в понедельник, и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Петров Артемий Александрович, 12 лет, г. Санкт-Петербург. С 2 ноября 2026 года его местонахождение неизвестно говорится в сообщении ПСО во "ВКонтакте"

Рост ребенка 155 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы и темно-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, футболку цвета хаки, желтые штаны и светлые кроксы.