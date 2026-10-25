Тринадцатилетний подросток пропал во Владивостоке Во Владивостоке разыскивается 13-летний подросток

Москва25 окт Вести.Тринадцатилетний подросток ушел из дома 24 октября, до настоящего времени не вернулся, ведутся поиски, сообщается в MAX-канале Приморская региональная общественная организация "ПримПоиск".

Подросток 13 лет (2013 года рождения) в Владивостоке 24 октября ушел из дома по адресу: улица Печорская, дом № 2, до настоящего времени его местонахождение неизвестно говорится в сообщении

На вид он ростом 167 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в бело-синюю толстовку, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке продолжаются поиски подростка, который ушел из дома накануне, 24 октября,