Во Владивостоке ищут ушедшую из дома 13-летнюю девочку Ушедшую из дома 13-летнюю школьницу ищут во Владивостоке

Москва1 окт Вести.Во Владивостоке разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома 27 сентября и не вернулась. Об этом пишет управление МВД России по Приморскому краю в MAX.

О пропаже в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района сообщила мать девочки.

27 сентября школьница ушла из дома по адресу: улица Крыгина, дом 42, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней говорится в публикации

Девочка выгладит на 12-14 лет, среднего телосложения, со стрижкой каре и черными волосами. На момент исчезновения она была одета в черные джинсы и такого же цвета кофту с красной надписью.