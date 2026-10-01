Москва1 октВести.Во Владивостоке разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома 27 сентября и не вернулась. Об этом пишет управление МВД России по Приморскому краю в MAX.
О пропаже в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района сообщила мать девочки.
27 сентября школьница ушла из дома по адресу: улица Крыгина, дом 42, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетнейговорится в публикации
Девочка выгладит на 12-14 лет, среднего телосложения, со стрижкой каре и черными волосами. На момент исчезновения она была одета в черные джинсы и такого же цвета кофту с красной надписью.