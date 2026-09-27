Москва27 сенВести.В Иркутском районе полицейские ведут поиски 15-летней Оязимхон Умаровой. Как сообщает ГУ МВД РФ по региону в MAX, 27 сентября о пропаже сообщила ее мать.
По предварительным данным, девочка могла добраться до Иркутска и находится в торговых центрах. По словам женщины, дочь ушла из дома по адресу: поселок Маркова, ул. Зеленая 26 сентября и не вернулась.
Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, карие глаза, темные волосы. Одежда: черная куртка, темно-синий спортивный костюм, белые кроссовки, рюкзак черного цвета в красный горошекговорится в сообщении
О местонахождении подростка полиция просит сообщать по телефонам: 8-901-660-96-55, 8-914-007-02-73 или 112.