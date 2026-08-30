В Иркутске пропал 13-летний мальчик В Иркутске ищут пропавшего 13-летнего мальчика

Москва30 авг Вести.В Иркутске ведутся поиски 13-летнего мальчика, который ушел из дома утром 29 августа, в субботу, и не вернулся. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

К правоохранителям обратился отец ребенка. Семья проживает в селе Мамоны, именно оттуда мальчик ушел в неизвестном направлении.

В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение 13-летнего Даньяра Пулатова… Приметы: рост около 140–145 см, среднего телосложения, карие глаза. Был одет: в серую мастерку с капюшоном желтого цвета внутри, темно-серую футболку, темно-синие штаны и зеленые кроссовки говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию, местные номера - 8(3952) 21-26-26 и 8 (983) 696-66-47.