Пятнадцатилетнюю девушку разыскивают в Приморском крае Ушедшую из дома 15-летнюю девушку разыскивают в Приморье

Москва14 окт Вести.В селе Романовка Шкотовского района Приморского края ведутся поиски ушедшей из дома и до настоящего времени не вернувшейся девушки, сообщается в MAX-канале "ПримПоиск".

Известно, что 13 октября 2026 года около 08.00 часов она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно говорится в сообщении

Ростом пропавшая 158 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые, носит очки. Была одета в черную куртку с мехом на капюшоне, оранжевой кофту, темно-серые джинсы, белые кроссовки, черную фуражка. При себе имела: черный рюкзак.