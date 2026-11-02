Москва2 нояВести.В Республике Тыва продолжаются поиски пропавшей несовершеннолетней. Подробности в MAX сообщает региональное МВД.
Сотрудниками МО МВД России "Барун-Хемчикский" разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Саая Ай-Кат Айдыновна, 2011 г.р., которая около 10.00 ч. 30 октября вышла из дома по ул. Идегел в г. Ак-Довураке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестноговорится в сообщении
Девочка была одета в куртку светло-зеленого цвета, бежевые брюки.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщать в полицию по телефонам 89235417186, 89833681944 МО МВД России "Барун-Хемчикский".