В Кызыле ищут без вести пропавшую 14-летнюю Ангелину Черешкевич

В Кызыле ищут без вести пропавшую 14-летнюю девочку В Кызыле ищут без вести пропавшую 14-летнюю Ангелину Черешкевич

Москва27 сен Вести.В Кызыле ищут без вести пропавшую 14-летнюю Черешкевич Ангелину Васильевну. Об этом сообщило МВД России по Республике Тыва.

26 сентября около 21.00 по местному времени подросток вышла из дома по ул. Пролетарской, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Была одета: черные спортивные штаны, серый лонгслив, коричневая толстовка, зелёные кроссовки с белыми полосками. Приметы: рост 154-156 см, худощавого телосложения, темно-коричневые волосы, на лбу – родинка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, попросили звонить: 8 (394-22) 9-36-01, 9-36-02, 89016788585.