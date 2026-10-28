В Крыму пропала 15-летняя девочка, ушедшая из дома 27 октября В Крыму ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую сутки назад

Москва28 окт Вести.В городе Джанкой в Крыму идут поиски 15-летней Ирины, которая ушла из дома вечером 27 октября. Об этом 28 октября сообщили в МВД по региону.

Девочка была одета в белую кофту, куртку светло-серого цвета, черные шлепки и черные штаны. Ее рост – 165 см. У Ирины светлые волосы и худощавое телосложение.

Если вам известно местонахождение ребенка или вы располагаете любой информацией, которая может помочь в его поиске, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть МО МВД России "Джанкойский" по номеру телефона +7 (3656) 477-150, либо по единому номеру 102 отмечается в сообщении

Соответствующая публикация появилась в 19.35 по московскому времени.