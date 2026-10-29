В Калининграде пропали юноша и девушка 17-летний юноша и 15-летняя девушка пропали в Калининграде

Москва29 окт Вести.Поисково-спасательный отряд "Запад" ищет 15-летнюю девушку, которая пропала 28 октября, и 17-летнего юношу, местонахождение которого неизвестно с 26 октября. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" поискового отряда.

15-летняя Юлия пропала в Центральном районе Калининграда. Русоволосая девушка ростом 172 см была в серой куртке с мехом и бело-серых кроссовках.

17-летний Даниил пропал в Ленинградском районе Калининграда. Его рост – 195 см. У него светло-русые волнистые волосы и среднее телосложение. Юноша был одет в черную куртку, синюю кофту с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Телефоны горячей линии: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444.