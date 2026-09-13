В Кызыле 3-й день ищут без вести пропавшего подростка

В Кызыле 3-й день ищут 15-летнего мальчика В Кызыле 3-й день ищут без вести пропавшего подростка

Москва13 сен Вести.В Кызыле 3-й день ищут без вести пропавшего 15-летнего мальчика Сааю Ачына Алашовича. Об этом сообщило МВД по Республике Тыва.

Несовершеннолетний 11 сентября вышел из дома на ул. Светлой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Разыскивается без вести пропавший … Саая Ачын Алашович, 2011 г.р., … Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое. Был одет: синяя куртка, черная футболка, черные спортивные брюки, черные тапочки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан, располагающих любой информацией о местонахождении пропавшего, попросили звонить: 8 (394-22) 9-36-01, 9-36-02, 89293810001.