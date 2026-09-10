Москва10 сен Вести.В Калининграде шестнадцатилетний подросток, объявленный в розыск 8 сентября, найден мертвым. Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства его гибели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Следователями СУ СКР устанавливаются обстоятельства смерти молодого человека, обнаруженного в Московском районе говорится в сообщении

В поисковом спасательном отряде "Запад", который занимался поисками юноши, рассказали, что он был из хорошей, многодетной семьи. Не был замечен в плохих компаниях и характеризуется как положительный ребенок.