В Карпинске возбудили уголовное дело после смерти 15-летнего подростка

Следком начал проверку после смерти 15-летнего подростка в Карпинске В Карпинске возбудили уголовное дело после смерти 15-летнего подростка

Москва2 сен Вести.В городе Карпинске Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка. Об этом сообщило СУ СК России по региону на платформе MAX.

Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК РФ по Свердловской области по сообщению о смерти 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

По предварительным данным, юношу без сознания обнаружили очевидцы на территории гаражного массива в Карпинске. Прибывшие врачи скорой помощи пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

В настоящее время следователи проводят проверку: осмотрели место ЧП, опрашивают свидетелей. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.