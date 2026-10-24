Москва24 октВести.В Калининграде полицейские ищут 17-летнюю Василису Микову, пропавшую накануне вечером. Об этом сообщило УМВД России по Калининградской области.
Отмечается, что 23 октября около 22.00 по местному времени девушка перестала выходить на связь, и до настоящего момента ее местоположение не установлено
Была одета: черная короткая куртка, серые широкие брюкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Граждан, обладающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, попросили незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (4012) 554-502, 554-503 или 112.