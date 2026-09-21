Пропавшего без вести подростка вторые сутки ищут в Калининграде В Калининграде вторые сутки ведутся поиски пропавшего 14-летнего подростка

Москва21 сен Вести.В Калининграде без вести пропал 14-летний подросток, его поиски ведутся вторые сутки. Об этом сообщает поисково-спасательного отряд "Запад".

Ярослав Лапко ушел в неизвестном направлении 20 сентября, с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Лапко Ярослав Романович, 14 лет (2012 г.р.). г. Правдинск, Калининградская обл; г. Калининград… Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-44 говорится на официальной странице отряда во "ВКонтакте"

Рост школьника - 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые. Был одет в светло-зеленую кофту на молнии, белую футболку, черные джинсы и белые кроссовки.

Подробности об обстоятельствах его исчезновения не приводятся.