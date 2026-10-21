В Туве ищут 15-летнюю девочку, пропавшую накануне в селе Кызыл-Мажалык

В Туве ищут 15-летнюю девочку, пропавшую накануне В Туве ищут 15-летнюю девочку, пропавшую накануне в селе Кызыл-Мажалык

Москва21 окт Вести.В Туве ищут Суслову Евгению Валерьевну, 2011 г.р., пропавшую накануне в селе Кызыл-Мажалык. Об этом сообщило региональное МВД России.

Отмечается, что 20 октября девочка вышла из дома в селе Кызыл-Мажалык и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя … Была одета: коричневая куртка, светло-голубые штаны, кроссовки белые говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении подростка, просили сообщить в полицию.