В Туве третий день ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Пропавшую без вести девочку-подростка третий день ищут в Туве В Туве третий день ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Москва17 ноя Вести.В Туве ведутся поиски 15-летней девочки, которая вышла из дома 14 ноября и пропала. Пока какой-либо информации о ее возможном местонахождении у правоохранителей нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Сотрудниками полиции МО МВД России "Барун-Хемчикский" разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Суслова Евгения Валерьевна, 2011 года рождения, которая 14 ноября вышла из дома с. Кызыл-Мажалык и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тех, у кого есть какие-либо сведения о школьнице, просят предоставить их по номеру 8 (394) 229-39-71.