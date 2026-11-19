Ребенок в нижнем белье сбежал из детского сада в Краснодаре

В Краснодаре ребенок сбежал из детского сада после отключения света Ребенок в нижнем белье сбежал из детского сада в Краснодаре

Москва19 ноя Вести.В Краснодаре полиция начала проверку после побега ребенка из частного детского сада, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая заметила на улице Кружевная мальчика в нижнем белье и без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ребенок посещает частный детский сад неподалеку.

По предварительным данным, в здании произошло отключение электроэнергии, из-за чего электронный замок на входной двери разблокировался. Воспользовавшись тем, что воспитатели не уследили за ним, малыш самостоятельно вышел за территорию. Вскоре его отсутствие заметили и вернули обратно говорится в сообщении

Отмечается, что ребенок не пострадал, его передали родителям.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой действиям работников детского сада будет дана правовая оценка.