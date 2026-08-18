Москва18 авгВести.Один из детских садов в Зианчуринском районе Башкирии оштрафован за нарушение законодательства об образовании по требованию прокуратуры. Об этом сообщает республиканское надзорное ведомство в мессенджере MAX.
В ходе проверки было установлено, что 4-летний воспитанник детского сада самостоятельно, без сопровождения воспитателя, покинул территорию образовательной организации и перебежал через автомобильную трассу Магнитогорск – Ира.
Проезжавшая мимо женщина обнаружила ребенка и сообщила об этом в полицию.
Как показали надзорные мероприятия, подобное стало возможным в связи с отсутствием должного контроля за обеспечением охраны жизни и здоровья воспитанников.
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Кроме того, в адрес заведующего детским садом прокурор внес представление о недопущении подобного впредь, отмечается в сообщении прокуратуры Республики Башкортостан.