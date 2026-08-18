За побег 4-летнего воспитанника детсад в Башкирии оштрафовали на 50 тыс. рублей

Детсад в Башкирии оштрафовали за побег 4-летнего воспитанника За побег 4-летнего воспитанника детсад в Башкирии оштрафовали на 50 тыс. рублей

Москва18 авг Вести.Один из детских садов в Зианчуринском районе Башкирии оштрафован за нарушение законодательства об образовании по требованию прокуратуры. Об этом сообщает республиканское надзорное ведомство в мессенджере MAX.

В ходе проверки было установлено, что 4-летний воспитанник детского сада самостоятельно, без сопровождения воспитателя, покинул территорию образовательной организации и перебежал через автомобильную трассу Магнитогорск – Ира.

Проезжавшая мимо женщина обнаружила ребенка и сообщила об этом в полицию.

Как показали надзорные мероприятия, подобное стало возможным в связи с отсутствием должного контроля за обеспечением охраны жизни и здоровья воспитанников.

Юридическое лицо оштрафовано по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ … на 50 тыс. рублей говорится в публикации

Кроме того, в адрес заведующего детским садом прокурор внес представление о недопущении подобного впредь, отмечается в сообщении прокуратуры Республики Башкортостан.