РЕН ТВ сообщил о попытке похищения ребенка из парка в Кисловодске

РЕН ТВ: женщина похитила ребенка из парка в Кисловодске РЕН ТВ сообщил о попытке похищения ребенка из парка в Кисловодске

Москва8 авг Вести.В парке Кисловодска неизвестная женщина схватила 4-летнего мальчика, гулявшего с бабушкой и дедушкой, и фактически утащила его. Ребенка нашли в нескольких кварталах от парка, сообщает РЕН ТВ.

По словам матери мальчика, посторонняя женщина ухватила ее сына и побежала с ним к выходу из парка, после чего скрылась в толпе. Слова женщины подтвердили очевидцы. Родные объявили о пропаже через громкоговоритель.

Найти мальчика удалось лишь за несколько кварталов от места исчезновения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина насильно ведет плачущего ребенка говорится в публикации

Личность женщины, которая увела ребенка, установлена. Она не задержана.

Мать ребенка утверждает, что в отношении похитительницы возбуждено не одно уголовное дело. Она также заявила, что это не первый случай похищения в данном парке.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.