Москва8 авгВести.В парке Кисловодска неизвестная женщина схватила 4-летнего мальчика, гулявшего с бабушкой и дедушкой, и фактически утащила его. Ребенка нашли в нескольких кварталах от парка, сообщает РЕН ТВ.
По словам матери мальчика, посторонняя женщина ухватила ее сына и побежала с ним к выходу из парка, после чего скрылась в толпе. Слова женщины подтвердили очевидцы. Родные объявили о пропаже через громкоговоритель.
Найти мальчика удалось лишь за несколько кварталов от места исчезновения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина насильно ведет плачущего ребенкаговорится в публикации
Личность женщины, которая увела ребенка, установлена. Она не задержана.
Мать ребенка утверждает, что в отношении похитительницы возбуждено не одно уголовное дело. Она также заявила, что это не первый случай похищения в данном парке.
Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.